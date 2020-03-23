Иммунитет к заболеванию вырабатывается у переболевших COVID-19, рассказала в понедельник в интервью программе «Познер» на Первом канале глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Сегодняшние исследования говорят о том, что да, иммунитет вырабатывается после перенесенного инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом», — передает ее слова РИА Новости.

По ее словам, собственные исследования ведомства свидетельствуют о выработке в крови переболевших иммуноглобулина M и G, которые защищают организм от повторного заражения.

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