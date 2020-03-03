Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду лично присутствовал на Сантьяго Бернабеу, где его бывший клуб Реал добыл победу в принципиальном матче против Барселоны (2:0), пишет ТАСС.

У Роналду есть желание вновь сыграть в футболке «сливочных», за которых он выступал с 2009 по 2018 год.

«Я точно знаю, что у Криштиану есть желание вернуться в Реал. Он чувствовал привязанность к Мадриду, когда вновь посетил Сантьяго Бернабеу, он был взволнован. Теперь он полностью сосредоточен на Ювентусе, но в футболе никогда не говори никогда. Я не знаю, что произойдет в будущем, никто не может знать», — об этом заявил журналист Эду Агирре, находящийся в дружеских отношениях с нападающим.

Minval.az