Российское посольство в Азербайджане окажет содействие россиянину, у которого выявили коронавирус.

«Азербайджанская сторона подтвердила, что этот гражданин является российским. Мы находимся в контакте с азербайджанской стороной, окажем содействие в случае необходимости, как и любому российскому гражданину», — сообщила РЕН ТВ пресс-атташе посольства РФ в Азербайджане Алина Золотарева.

Как сообщал ранее Minval.az, что в Азербайджане зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Заболевшим оказался гражданин России, он приехал в страну из Ирана.

Minval.az