Российский боец MMA, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов посвятил пост в Instagram своему отцу и тренеру Абдулманапу Нурмагомедову.

Спортсмен опубликовал свое фото в октагоне, на котором отец помогает ему надевать перчатки.

«Без хороших отцов нет хорошего воспитания, несмотря на все школы», — написал Нурмагомедов.

Боец уточнил, что автор этой крылатой фразы не он, но он с ней полностью согласен.

Minval.az