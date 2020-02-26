Российский боец MMA, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов посвятил пост в Instagram своему отцу и тренеру Абдулманапу Нурмагомедову.
Спортсмен опубликовал свое фото в октагоне, на котором отец помогает ему надевать перчатки.
«Без хороших отцов нет хорошего воспитания, несмотря на все школы», — написал Нурмагомедов.
Боец уточнил, что автор этой крылатой фразы не он, но он с ней полностью согласен.
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Без хороших отцов нет хорошего воспитания, несмотря на все школы. — Цитата не моя 🤷♂️ но я с ней полностью согласен. 👌