Ветеран азербайджанского футбола Игорь Пономарев выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за награждение орденом «Шохрат».

«Многоуважаемый господин президент!

Я и члены моей семьи с чувством огромной радости восприняли новость о награждении меня высокой наградой нашей Родины — Ордена «Шохрат» (Слава).

Благодарю Вас за высокую оценку моего труда, за все то, что вы делаете для нас, спортсменов, и всего азербайджанского народа.

С уважением, Игорь Пономарёв», — написал прославленный ветеран в соцсети «Фейсбук».



Minval.az