Руководство мадридского «Реала» не торопится подписывать новое соглашение со своим капитаном Серхио Рамосом. Как отмечает AS, причиной этого являются выдвинутые условия футболиста. Рамос хочет заключить контракт до 2023 года, а клуб намерен только до 2022-го из-за возраста игрока.

У «сливочных» есть правило продлевать контракты с футболистами старше 32 лет только на год. Действующее соглашение 33-летнего капитана мадридцев истекает летом следующего года, когда ему будет уже 35.

Серхио Рамос выступает за «Реал» с 2005 года.

Minval.az