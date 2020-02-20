В Москве между азербайджанцами и армянами произошла массовая драка.

Об этом АПА сообщил председатель Национально-культурной автономии азербайджанцев по Западному округу Москвы Али Кязымов.

По его словам, около 20 армян напали на троих азербайджанцев и одного чеченца на улице Матвеевской.

На место происшествия привлечены сотрудники полиции.

Как сообщил председатель спортивного комитета Национально-культурной автономии Рагиб Байрамов, ситуация находится под контролем азербайджанской диаспоры. По его словам, он в настоящее время находится на месте происшествия, где полиция выясняет обстоятельства инцидента.

Minval.az