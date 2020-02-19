«Пока было бы неправильно с моей стороны говорить что-то о том, что я стану главным тренером сборной Азербайджана».

Об этом АПА заявил бывший главный тренер сборной Турции Абдуллах Авджи.

57-летний специалист, являющийся одним из претендентов на пост главного тренера сборной Азербайджана, высказал свое мнение по поводу данного вопроса. Авджи, последним местом работы которого был «Бешикташ», вопреки тому, что пишут о нем в турецкой прессе, конкретного ничего не сказал. Он не опроверг, но и не подтвердил проведение переговоров с АФФА: «Вопрос моего контракта с «Бешикташем» еще не решен в полной мере. Я ушел оттуда, но процес, связанный с компенсацией продолжаются. Не думаю подписывать контракт с каким-то клубом или сборной до решения этой проблемы. Только после этого могу дать конкретный ответ и провести переговоры по полученным предложениям».

Отметим, А.Авджи был уволен из «Бешикташа» в прошлом месяце, но в связи с досрочным аннулированием его контракта каждый месяц получает от турецкого клуба в качестве компенсации 1 миллион лир.

Minval.az