В Армении продолжаются попытки разыграть «карабахскую карту» на внутриполитической арене. Как сообщает «Минвал», армянские СМИ со ссылкой на главу Армянского комитета Америки Арама Гамбаряна публикуют два рассекреченных документа Госдепартамента США, касающиеся Нагорного Карабаха. Оба относятся ко времени президентства Левона Тер-Петросяна. И, как следует из них, первый президент Армении был готов к выводу войск по крайней мере из окружающих Нагорный Карабах районов Азербайджана.

В первом документе, датированным 29 мая 1993 года, речь идет о беседе посла США в Армении Гарри Гилмора с исполняющим обязанности министра иностранных дел Армении Жирайром Либаридяном. Как указывается в документе, «правительство Тер-Петросяна не обеспокоено потерей Карабаха. Они взяли на себя обязательства в других сферах — демократия, права человека и повышение условий (уровня) жизни. Если сохранение Кельбаджара превратится в основную цель армянского населения, правительство Тер-Петросяна уйдет в отставку. Они сторонники возвращения оккупированных земель».

В другом документе приводится отрывок из переписки между заместителем госсекретаря США Строубом Тэлботтом и советником президента США по национальной безопасности Сэнди Бергером, имевшей место в 1996 году: «Тер-Петросян заявляет, что в вопросе Карабаха мы можем обеспечить успех на 90%, на оставшиеся 10% необходимы посредники. Первый — Минская группа ОБСЕ, второй —США, третий — Россия. Есть другой вариант — прямой диалог с госсоветником Азербайджанской Республики Вафой Гулузаде. По словам президента Армении, здесь речь идет о территориальной целостности и уходе с захваченных земель Азербайджана. В то же время Тер-Петросян говорит, что посредники должны решить вопрос безопасности Нагорного Карабаха. По его словам, у Карабаха должна быть связь с Арменией. В то же время это может быть «военно-безопасный» коридор».

Minval.az