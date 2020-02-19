В конце восьмидесятых московский театр имени Ленинского Комсомола, который тогда сокращенно, а сегодня вполне официально называют «Ленком», поставил нашумевший спектакль «Диктатура совести» по пьесе Михаила Шатрова с невероятно смелой даже по «перестроечным» временам задумкой. На сцене — только вдуматься! — шел «суд над Лениным». В конце, конечно, Ленина полностью и по всем обвинениям оправдывали.

Но это на театральной сцене. А в реале в сегодняшней России разыгрывается политическая интрига, которую очень соблазнительно было бы назвать «конституционным судом над СССР — версия 2.0». Судья Конституционного суда РФ Константин Арановский назвал Советский Союз «незаконно созданным государством», власти которого несут ответственность за многочисленные преступления, и отметил, что Российская Федерация не должна считаться правопреемником «репрессивно-террористических деяний» СССР. И вообще, Россия, по его мнению, должна обладать конституционным статусом государства, «непричастного к тоталитарным преступлениям».

Строго говоря, российский судья не выносил post factum приговора более не существующему государству. И даже не пытался ставить под вопрос статус РФ как правопреемника СССР вообще. Он всего лишь выразил свое частное мнение по делу о праве детей репрессированных на получение жилья в том же городе, откуда были арестованы или выселены их родители. И счел, что Россия должна, конечно, возмещать причиненный СССР вред, но «не как наследник государства-виновника» (в репрессиях), а «с верой в правду, из положительной ответственности и по милосердию». Более того, высказал он это свое частное мнение еще 10 декабря (!), по крайней мере в начале января оно цитировалось на портале КС. Но внезапно заявление Арановского превратилось в «топ-новость», ее взялся комментировать пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, который заявил: «Мы исходим из того, что Россия де-юре и де-факто является правопреемницей СССР». Наконец, в дело тут же вступили штатные российские крикуны-пропагандисты на вполне ожидаемом уровне. Небезызвестный Владимир Соловьев уже «ломает клавиатуру» в своем «Телеграмм-канале»: «А кто тогда победил в Великой Отечественной войне? Тогда надо отказаться от места в ООН, СБ? От всех международных договоров и признать границы России на 1913 год? Какие удивительные люди оказываются судьями Конституционного суда» Его помощник по телеистерикам на державную тему Евгений Сатановский добавляет: «Про тяжелейшее оскорбление, которое судья нанес миллионам людей, жившим в СССР, защищавшим ЭТУ страну и отдавшим за нее жизнь, и говорить не стоит. За это судить надо». «Подхрюкнул» даже музыкальный радиоведущий Армен Гаспарян. Волна грязи оказалась такой, что уже мало сомнений: заявление судьи, да и самого Константина Арановского вытащили в центр внимания именно для публичной порки на тему «мы научим тебя, интеллигент в очках, как родину любить!» И вот эта порка идет с таким рвением и с таким нежеланием разобраться, что, зачем и о чем сказал Арановский, что остается только вспоминать известную фразу Адольфа Гитлера, который «открыто и ясно» заявлял: «…Каждый юрист для меня дефективный, а если он еще не стал таким, то со временем обязательно станет».

Но кому и зачем понадобилась эта «публичная порка» уважаемого судьи? Российские эксперты увязывают происходящее с инициированными Путиным поправками в конституцию. Изрядную пищу для размышлений дает здесь набирающая в России силу кампания по новому возвеличиванию Сталина и «необъявленных репрессий» против историков, которые как раз и изучают щекотливую тему ГУЛАГа. Впрочем, все это, пусть и с натяжкой, но все же можно отнести к «внутренним делам» самой России. Но разговор не только и не столько о том, чт Сталин — это не только победа над Гитлером, но еще и ГУЛАГ. Судья Арановский, во-первых, назвал СССР «незаконно созданным государством» как раз в то время, когда ностальгия по СССР и осторожное прощупывание почвы на предмет его воссоздания уже превращается в этакий «мейнстрим» российской политики. А во-вторых, советское репрессивно-тоталитарное прошлое, от которого судья призвал откреститься и «отграничиться» и чего его сограждане категорически не приняли — это не только события в самой России. В их числе — и «голодный геноцид» в Украине и Казахстане, и депортации целых народов, включая и азербайджанцев, и перекройка границ аннексированных независимых государств, и изменение этнической структуры их населения. А это не только Казахстан, Эстония и Литва, где местное коренное население оказалось в меньшинстве. Именно за годы существования СССР «исчезло» коренное азербайджанское население бывшего Эриванского ханства — современной Армении. Это, наконец, еще и множество преступлений советского режима, совершенных для того, чтобы не допустить выхода из состава «единой советской семьи» национальных республик, в том числе Азербайджана, на что республики, кстати говоря, имели полное право. В их числе — и провоцирование сепаратизма в Нагорном Карабахе, и карательная акция советской армии в Баку в ночь на 20 января 1990 года. Формально, конечно, власти нынешней России за нее ответственности не несут. Но вот соучастники и организаторы этой акции, от маршала Дмитрия Язова до бывшего коменданта одного из районов Баку Сергея Степашина, находятся в фаворе уже в современной России. И уж тем более современная Россия, а не почивший в бозе СССР, устраивала недавно чествование Евгения Примакова, который был одним из организаторов устроенной в Баку бойни безоружного населения. А перед этим «отметился» в такой малоприятной сфере, как поддержка курдского террора.

И вот на этом фоне не остается сомнений: заявление судьи Константина Арановского оказалось для российского истэблишмента таким нечаянным экзаменом даже не на правовую грамотность, а на цивилизованность. И экзамен этот российская верхушка провалила. На глазах у всех. И да, шансов на пересдачу тут не просматривается.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az