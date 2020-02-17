«Я на все сто процентов чувствую себя владикавказцем».

Как сообщает аpasport.az, об этом сказал бывший футболист сборной Азербайджана U-18 Давид Караев.

25-летний нападающий клуба «КАМАЗ», находившийся на просмотре в московском ЦСКА, в интервью российской прессе вспомнил о приглашении в сборную Азербайджана.

Он сказал, что уже сменил гражданство и не считается легионером в России: «Мне позвонил президент АФФА и сказал: «Будем собирать команду 1995 года». Тогда, кстати, взяли многих иностранцев, например, украинцев, и меняли им гражданство. Съездил на чемпионат Европы, из-за чего для РФС – видимо, по ошибке – стал легионером. Я хотел только российское гражданство – это для меня намного легче. Менять обратно было тяжело, но Азербайджан одобрил».

Minval.az