Греко-римский борец из Азербайджана Рафиг Гусейнов (82 кг) провел финальную схватку на чемпионате Европы в столице Италии Риме.

Как передает Report, его соперником на решающем этапе стал болгарин Даниель Тихомиров. Встреча завершилась победой нашего соотечественника со счетом 2:1. Таким образом Гусейнов второй раз в своей карьере стал чемпионом Европы. Ранее он выигрывал первенство континента в 2011 году в весовой категории 74 кг.

Таким образом сборная Азербайджана по греко-римской борьбе завоевала две золотые и четыре бронзовые медали. Ранее Санан Сулейманов (77 кг) взял «золото», Эльданиз Азизли (55 кг), Мурад Базаров (60 кг), Ульви Ганизаде (77 кг) и Ислам Аббасов (87 кг) – «бронзу».



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