Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил в ходе встречи с послами государств-участников СНГ перспективы наращивания взаимодействия между странами объединения, сообщает во вторник российский МИД.

«В ходе беседы были подведены итоги проделанной в 2019 году работы по развитию сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах, обеспечению безопасности на пространстве Содружества, укреплению позиций стран СНГ на международной арене. Определены дальнейшие шаги по наращиванию многопланового взаимодействия», — говорится в распространенном сообщении дипведомства РФ.

Кроме того, как отмечается, участники встречи обменялись мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.

Minval.az