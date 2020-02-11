Азербайджанский борец Санан Сулейманов вышел в финал Чемпионата Европы в Риме.

Как передает Apasport.az, борец греко-римского стиля Санан Сулейманов (77 кг) начал борьбу в квалификационном раунде, где победил представителя Болгарии армянина Айка Мнацаканяна — 5:3. В 1/8 финала он одержал уверенную победу над итальянцем Маттео Маффеццоли — 7:0. В 1/4 финала победил Георгиоса Преволаракиса (Греция) — 6:4. В полуфинале он одержал победу над представителем Армении Карапетом Чаляном — 3:0 и вышел в финал, где встретится с венгром Золтаном Леваи.

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