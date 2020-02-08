Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп признан лучшим тренером Английской премьер-лиги (АПЛ) по итогам января, сообщает «Газета.ру».

В голосовании немецкий специалист обошел Хосепа Гвардиолу («Манчестер Сити»), Ральфа Хазенхюттля («Саутгемптон») и Найджела Пирсона («Уотфорд»).

Для Клоппа это рекордная пятая награда в нынешнем сезоне. По этому показателю он обошел Гвардиолу, который четырежды признавался лучшим тренером месяца в сезоне-2017/2018.

После 25 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» с 73 очками лидирует в турнирной таблице. Он оторвался от идущего на втором месте «Манчестер Сити» на 22 очка.

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