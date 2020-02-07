Исследователи из Медицинского колледжа Олбани в Нью-Йорке (США) обнаружили, что определенный тип иммунных клеток накапливается в пожилом мозге, и активация этих клеток улучшает память у старых мышей. Результаты исследования помогут разработать методы борьбы со снижением когнитивных функций и победить нейродегенеративные заболевания, связанные со старением. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на EurekAlert!.

Читайте также: Ученые нашли способ замедлить старение мозга

Врожденные лимфоидные клетки 2-й группы (ILC2) находятся в определенных тканях организма и способствуют их восстановлению в случае повреждения. Например, было показано, что ILC2 в спинном мозге участвуют в заживлении позвоночника. В новой научной работе специалисты изучили мозг молодых и старых мышей, и выяснили, что лимфоидные клетки накапливаются с возрастом в структуре, называемой сосудистым сплетением и вырабатывающей цереброспинальную жидкость. Сосудистое сплетение расположено рядом с гиппокампом, который играет ключевую роль в обучении и памяти.

В мозге старых мышей было выявлено в пять раз больше ILC2, чем у молодых животных. Аналогичная картина наблюдается и у пожилых людей. Эти клетки находились в спокойном состоянии, однако ученым удалось активировать их с помощью сигнальной молекулы интерлейкина-33, заставив расти и синтезировать белки, стимулирующие формирование и выживание нейронов. Серия тестов показала, что у грызунов улучшились когнитивные способности, включая память и скорость обучения.

Minval.az