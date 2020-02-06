Экс-футболист московского «Динамо» Рамиль Шейдаев может продолжить карьеру в азербайджанском «Нефтчи», передает Sport24.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) футболист провел девять матчей в составе московской команды, записав в свой актив одну результативную передачу. В январе этого года «Динамо» разорвало действующее соглашение с нападающим сборной Азербайджана.

Шейдаев является воспитанником футбольного клуба «Зенит». Помимо сине-бело-голубых, игрок в разные годы выступал за «Рубин», «Трабзонспор», «Жилину», «Карабах» и «Крылья Советов».

Minval.az