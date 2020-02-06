Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, высказался относительно перспектив ирландца Конора Макгрегора — бывшего обладателя двух поясов организации.

«Наша задача — выигрывать, ронять и побеждать досрочно. Конору недолго осталось, он будет падать. Чем больше поединков будет проводить, тем больше проиграет. Там есть ребята и посильнее. Мы готовы уронить его любым другим бойцом. Почему бы ему не встретиться с Майклом Кьезой? Или Тони Фергюсоном? Если вы думаете, что поединок против Серроне был боем, то вы не специалисты. Это муляж. Бой выглядел очень плохо. Плечом сломать нос… Детский сад», — приводит слова Нурмагомедова Sport24.

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