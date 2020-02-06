Игры XVI тура мужской баскетбольной Суперлиги Азербайджана перенесены.

Как говорится в сообщении Федерации баскетбола Азербайджана (ABF), это связано с выборами в Милли Меджлис, которые пройдут 9 февраля.

В спортзале Азербайджанского Технического университета, принимающем встречи, запланированные на 7 и 8 февраля, будет организован ряд мероприятий. Поэтому провести игры на арене будет невозможно.

С учетом этого ABF перенесла игры на неопределенное время. Новая дата проведения тура будет объявлена в ближайшие дни.

Отметим, по аналогичной причине Профессиональная футбольная лига перенесла матчи Премьер-лиги Азербайджана на один день.

Minval.az