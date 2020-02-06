Президент Армении Армен Саркисян опроверг обвинения в том, что у него есть доля в азербайджанских или турецких нефтегазовых инфраструктурах.

Ранее члены партии «Адеквад» принесли к зданию президентской резиденции в Ереване несколько бочек нефти, обвинив Саркисяна в защите азербайджанских и турецких интересов. В частности отмечалось, что у него есть доля в компании Knightsbridge, которая инвестирует в проекты British Petrolium в Азербайджане и Турции.

В ответ на запрос Sputnik Армения в пресс-службе президента напомнили, что ежегодно президент заполняет декларацию о доходах и имуществе, это – открытый документ, в котором отражены все его финансовые средства. Пресс-служба также опровергла информацию о том, что у Саркисяна есть акции в компании British Petrolium, напомнив, что президент был советником в компании, однако его деятельность не была связан с Кавказом.

«Президент и члены его семьи ни прямо, ни косвенно не инвестировали средства в Турции или Азербайджане, и не собираются делать этого», – подчеркивается в комментарии.

В администрации президента напомнили членам движения «Адеквад», что в мире действуют сотни компаний под названием Knightsbridge, которые работают в разных сферах. Группа компаний с таким названием (с которой ранее сотрудничал Саркисян) давно уже не существует, однако и она не инвестировала в проекты British Petrolium, особенно в Азербайджане.

«Все комментарии на этот счет безосновательны», — подчеркивается в заявлении.

Minval.az