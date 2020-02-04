Во вторник, 4 февраля, перед резиденцией президента Армении прошла акция протеста.

«Поскольку вокруг урегулирования Карабахского вопроса идут очень активные процессы. Мы, прекрасно понимая, что это ни к чему хорошему не ведет, пытаемся хотя бы фактор за фактором нейтрализовать негативное влияние на позиции армянских государств. Один из этих факторов – де-факто президент Армении Армен Саркисян, у которого, по сути, есть доля в газовых и нефтяных инфраструктурах Азербайджана. То есть, по сути, личные, финансовые интересы этого человека сталкиваются с интересами национальной безопасности армянских государств», — заявил в беседе с журналистами соучредитель общественного движения «Адеквад» Артур Даниелян. Его слова передает «Айсор.ам».

Даниелян отметил, что «во избежание провоцирования дополнительного конфликта, они хотят понять, теоретически возможно, чтобы они предоставили президенту финансовую компенсацию с тем, чтобы он отказался обслуживать безопасность газовых и нефтяных инфраструктурах Азербайджана».

На вопрос, в каком виде они намерены предоставить эту компенсацию, Артур Даниелян ответил:

«Это может быть в виде наличных средств, может быть в виде нефтепродуктов. Этот тот случай, когда любые переговоры лучше, чем тот, что проходит между этими государствами».

Члены движения привезли с собой тары, чтобы передать президенту Армении. На вопрос, эти тары заполнены нефтью, Артур Даниелян заявил, что они не ответят на этот вопрос, поскольку это может быть использовано против них, не исключив при этом, что там может быть нефть.

Minval.az