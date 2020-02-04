«Габала» осуществила очередной трансфер. Как сообщает АПА, «красно-черные», усилившиеся в зимнем трансферном сезоне Эхтирамом Шахвердиевым и Абдельрафиком Жераром, приобрели Николаса Райсела.

С 27-летним нападающим подписан полуторагодичный контракт.

Вингер родился во Франции, является воспитанником ПСЖ. В 2011-2013 годах Райсел выступал во второй команде парижского клуба, затем играл в «Челье» (Словения, 2013-2015), «Юнион Сент Жилуазе» (Бельгия, 2015-2017), в 2017 году перешел в другой бельгийский клуб «Остенде». В сезоне 2018/2019 он выступал в аренде в «Розеларе», а в первой половине нынешнего сезона снова защищал честь «Остенде».

Отметим, что в 2014 году Райсел был привлечен в сборную Словении, сыграл 1 матч и забил 1 гол за сборную U-21 этой страны.

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