Капитан сборной России Данил Давыдов высказался насчет поражения от сборной Азербайджана (3:4) в отборочном матче ЧМ-2020 по футзалу, сообщает «Азериспорт».

«Это был очень тяжелый отбор, все решалось в последний игре – либо мы едем, либо нет. Самое тяжелое – что с момента проигрыша Азербайджану, мы почти два дня находились в сложной психологической ситуации. Многие ребята спать не могли. В том матче, вроде, неплохо играли, но провалили 3-4 минуты и проиграли. А тут еще Словакия за три секунды пропускает гол в третьей игре, это самый невыгодный для нас результат. Это тоже давило», — заявил Давыдов.

Отметим, что Россия обыграла Хорватию (4:3) и напрямую вышла в финальную часть ЧМ-2020. Вторая команда группы — Хорватия сыграет в плей-офф, а сборная Азербайджана стала третьей в группе и завершила борьбу.

Minval.az