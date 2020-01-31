Президент Украины Владимир Зеленский призывает американский бизнес присоединиться к добыче газа и нефти в Украине, в частности в разработке шельфа Черного моря.

Об этом он сказал на встрече с госсекретарем США Майком Помпео в Киеве.

«Мы приглашаем крупный американский бизнес для добычи украинского природного газа и нефти. Ожидаем участия американских компаний в конкурсах на разработку участков Черноморского шельфа», – сказал он.

Также Зеленский рассказал, что Укрзализныця ведет переговоры с США о закупке партии локомотивов, передает онлайн-издание «Корреспондент».

«Я уверен, что 2020-й год станет годом, в котором мы ощутимо увеличим инвестиционное и торговое сотрудничество между Украиной и США. Мы заинтересованы вместе с американской стороной усилить развитие железнодорожной отрасли Украины. Министерство инфраструктуры Украины и Укрзализныця уже ведут переговоры о закупке новой партии локомотивов американского производства», — сказал президент.

Он также отметил, что Украина рассчитывает, что США смогут устранить торговые ограничения.

«Кроме того, Украина стремится построить эффективное сотрудничество с Международной корпорацией финансирования и развития. Мы заинтересованы в реализации совместных кейсов в различных областях нашей страны», — добавил Зеленский.

Minval.az