Красноярский митрополит Пантелеймон в программе «Вопросы митрополиту» на телеканале ТВК заявил, что тяга к пластическим операциям является проституцией и беснованием.

«Все пластические операции есть проституция, потому что они делаются для угоды только блуда», — заявил Пантелеймон.

Он отметил, что проведение пластических операций свидетельствует о сумасшествии, поскольку все неестественное является «лицом дьявола»,

Пантелеймон допустил при этом только проведение операций с целью восстановления лица человека после травм или несчастных случаев.

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