Число граждан Азербайджана, побывавших в Грузии в 2019 году, по сравнению с 2018 годом увеличилось на 12% и достигло 2015435 человек.

Как сообщает АПА, об этом говорится в годовом отчете Министерства внутренних дел Грузии.

С этим показателем Азербайджан стал лидером среди стран, туристы из которых посетили Грузию. В 2018 году в Грузии побывало 1807185 граждан Азербайджана.

За отчетный период через пограничный контрольно-пропускной пункт «Красный мост» было отмечено 1988986 въездов, 1989109 выездов с территории Грузии. КПП «Красный мост» был вторым по активности пограничным КПП Грузии.

В прошлом году были зарегистрирован въезд на территорию Грузии 9024392 иностранных граждан, что на 8,4% больше показателя 2018 года. Число лиц, пробывших на территории страны дольше 24 часов, по сравнению с 2018 годом выросло на 6,6% и достигло 4392284 человек.

Minval.az