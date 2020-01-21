Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев назвал правление своего предшественника Ислама Каримова временами страха, пишет «Газета.uz».

Мирзиеев выступил перед депутатами законодательной палаты республики. Он сказал, что сам был депутатом почти 15 лет, но тогда «времена были другие», среди парламентариев «поощрялось молчание».

«Чем тише ты был, тем лучше… Мы люди вчерашнего дня, сейчас мы назначаем новых и молодых министров, чиновников на местах. Мы здесь временно. Мы жили во времена страха», — заявил Мирзиеев.

Президент призвал депутатов активнее участвовать в реформах и не задавать министрам заранее подготовленные вопросы. Он также поблагодарил СМИ за их работу, отметив, что «многим журналисты не нравятся», но ему нравятся. По словам Мирзиеева, в Узбекистане прошли времена, когда с поднятым флагом говорили: «Есть, сделаем».

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