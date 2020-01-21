Гражданин Азербайджана задержан в Нур-Султане по подозрению в финансировании транснационального преступного сообщества (ТПС), сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) РК.

«15 января департаментом КНБ по Нур-Султану с привлечением сил Службы специального назначения «А» КНБ задержан активный член преступной группы, гражданин Республики Азербайджан С. по подозрению в совершении преступления по статье 266 Уголовного кодекса РК («Финансирование деятельности ТПС»)», – говорится в сообщении, передает онлайн-издание «ktk.kz».

Указанное лицо занималось перечислением денежных средств лидерам транснационального преступного сообщества, находящимся в Турции. Финансирование осуществлялось из средств, полученных путем вымогательства с местных предпринимателей. Задержанный водворен в СИЗО Департамента полиции Нур-Султана, проводится досудебное расследование.

Напомним, 10 сентября 2019 года в столице проведена спецоперация, в ходе которой с поличным задержаны лидер и члены указанной преступной группы после получения от предпринимателя автомашины марки Toyota в результате вымогательства в счет вымышленного долга. При задержании у фигурантов были изъяты боевой пистолет «Макарова» с 11 патронами к нему и травматический пистолет с 5 патронами.



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