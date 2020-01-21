Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев высказал свое мнение по поводу вступления Узбекистана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

«Разрешите высказать мнение об интеграции. Многие наши граждане работают в зарубежных странах. Казахстан и Россия. Мы не можем смотреть на это безразлично. Знайте одну вещь. Никто никогда никому не отдаст независимость. Независимость в руках президента, которому доверяет народ. Мы не будем членом этого союза», — сказал Шавкат Мирзиёев, передает портал kun.uz.

Глава государства сообщил, что в Узбекистане начался процесс переработки фруктов и овощей на 2 млрд долларов США.

«Куда мы отправим готовую продукцию. Кто нас ждет? Правильно, в Европе дороже, но надо делать стандарты», — отметил он.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что наблюдатель – это не член.

«Мы посмотрим, какие плюсы и минусы, будем как зритель. Мы о многом договорились с Владимиром Владимировичем в Санкт-Петербурге. Будьте уверены, чтобы мы не делали, мы будем делать с учетом национальных интересов», — заключил президент.

Minval.az