Президент Беларуси Александр Лукашенко сменил военное руководство страны.

В частности, новым государственным секретарем Совета безопасности стал Андрей Равков, Генеральный штаб ВС возглавил Александр Вольфович, а министром обороны назначен Виктор Хренин, передает Белта.

«Освободились должности, и я не счел нужным с этим тянуть. Мы люди военные, время непростое. Это не значит, что завтра война и нам с кем-то придется воевать — ни в коем случае. Но военная организация не терпит неопределенности», — пояснил Лукашенко.

Он также отметил, что новоназначенные военные руководители преданы Беларуси и «не мыслят своей жизни без этого куска земли».

«Думаю, у нас общие цели. Перед нами стоят общие задачи, и мы должны будем их решать», — добавил белорусский лидер.

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