Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, при котором подал бы в отставку с поста главы государства. Об этом он рассказал в интервью The Times of Israel.

«Если бы меня обвинили в какой-то подлинной коррупции — а не в какой-то политической вещи, — чем-то, что действительно произошло, тогда, согласно конституции, мне пришлось бы уйти в отставку», — заявил он.

До прихода к власти Зеленского президент Украины мог покинуть пост только добровольно, хотя конституция страны предусматривала возможность импичмента. В сентябре 2019 года Верховная Рада Украины приняла закон об импичменте, предложенный Зеленским. Основанием для инициирования этой процедуры является письменное представление, подписанное большинством депутатов Верховной Рады.

Парламент создает специальную временную следственную комиссию для проведения расследования факта и обстоятельств совершения президентом госизмены или иного преступления. Президент, в свою очередь, может пользоваться услугами защитников.

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