В товарищеском матче между «Габалой» и российской «Чайкой» в Анталье наш клуб одержал уверенную победу со сетом 3:0.
Представляем вам фрагменты данного матча.
В товарищеском матче между «Габалой» и российской «Чайкой» в Анталье наш клуб одержал уверенную победу со сетом 3:0.
Представляем вам фрагменты данного матча.
Дата: 2020/01/19 18:28
Раздел: Азербайджан, Спорт
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