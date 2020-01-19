По предложению президента футбольного клуба «Нефтчи» Кямрана Гулиева при участии Наблюдательного совета клуба в очередной раз было вынесено на обсуждение текущее положение команды, выслушаны замечания и предложения.

Как сообщает азербайджанский интернет-портал 1news.az, в результате, принимая во внимание нынешнее положение команды, было принято решение прервать сотрудничество с главным тренером Роберто Бординым.

Командой временно будет руководить тренер Физули Мамедов.

Следует отметить, что Роберто Бордин возглавил «Нефтчи» летом 2018 года.

Minval.az