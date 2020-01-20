Минул еще один год. Чем дальше отдаляемся от памятного дня, тем глубже ощущаем величину подвига, который совершили соотечественники перед лицом напасти. В истории разных государств имеются моменты, даты, цифры, граждане, которые вспоминают с возвышенным чувством гордости. Сегодня азербайджанский народ отмечает 30-ю годовщину трагических событий, имевших место 20 января 1990 года.

В ночь с 19 на 20 января 1990 года советская армия без всякого оповещения приступила к военным операциям против мирных граждан Азербайджана, сказавших твердое «нет» провальной национальной политике канувшего центра. В результате кровавой бойни, учиненной советскими военнослужащими против своих же соотечественников, только в Баку были убиты 132 человека. 744 человека получили тяжелые ранения, четверо пропали без вести, 400 арестованы. После объявления чрезвычайного положения был убит еще 21 человек. Кроме того, в регионах страны — в Нефтчале, Лянкяране были убиты 26 человек.

Безусловно, такая жестокость могла быть совершена лишь людьми, чьи головы были переполнены шовинистическими мыслями и имперскими амбициями. Советская карательная машина никак не могла смириться с тем, что кто-то мог подумать о собственной независимости. И, следовательно, идея и желание народов, желавших вырваться из советской «клетки», обошлись им дорого. Пришлось пожертвовать человеческими жизнями, достойными сынами и дочерьми, которые готовы были положить жизнь на алтарь свободы. Баку, Тбилиси, Рига, Вильнюс попали тогда в «мясорубку» недееспособного руководства СССР. Но больше всех пострадал Баку, самую высокую цену заплатил азербайджанский народ.

Да, минул еще один год. А сколько лет нам еще предстоит прожить?! И вправду, чем дальше во времени уходим от 20 января, тем ярче и рельефнее видим исторические грани грандиозного события. Аллея шехидов сегодня для каждого гражданина свободного Азербайджана это не только святое и памятное место.

Это своеобразный национальный порог, откуда берет свое начало славный путь. Все дороги ведут туда, оттуда же расходятся все наши пути-дороги в будущее.

Отрадно видеть, как приходят сюда люди разных поколений, вероисповеданий, взглядов зимой и летом, по будням и воскресным дням. Это вселяет надежду во всех, но, прежде всего, в души родных и близких, которые покоятся на Аллее. Это еще одно свидетельство тому, что народ своих героев не забывает, воспитывает молодых, начинающих большую жизнь сыновей на достойном примере служения отечеству.

Посещение Аллеи — святой долг каждого азербайджанца. И не обязательно оплакивать героев, ведь они для нас живы, они нам освещают путь, показывают пример величия и бесстрашия.

20 января азербайджанских героев вспоминают и за рубежом. И первыми в ряду склоняющих головы перед памятью шехидов всегда находятся члены азербайджанской диаспоры других государств, крупных городов мира. Так мир узнает о силе духа азербайджанского народа, об истинных идеалах, которыми жило не одно поколение азербайджанцев.

«Россия должна извиниться перед Азербайджаном как преемник СССР!», «Международные структуры должны признать события 20 января как массовые убийства!» — это лозунги, которые озвучивают в эти дни участники массовых акций по всему миру, поддерживая инициативы азербайджанцев мира по восстановлению исторической справедливости.

В резолюциях, которые принимают активисты движения 20 января, а среди них очень много друзей азербайджанского народа из числа зарубежных граждан, выражается гневный протест против политики геноцида, который был совершен ВС СССР в Баку и других районах Азербайджана.

Общественные круги ряда государств солидарны с тем, что все, кто учинил бойню в Азербайджане, должны понести наказание. Только так можно дать объективную политическую оценку событиям 20 января. Организаторы преступления Горбачев, Язов, Примаков, Бакатин и другие должны предстать перед международным судом за организацию и проведение акта геноцида.

В национальном календаре есть День солидарности соотечественников. 20 января тоже являет собой День героической солидарности, как исторический рубеж, разделивший жизнь народа на до и после.

Памятный день показал, что азербайджанский народ умеет бороться, воевать и без оружия, полагаясь на свой дух, традиции, убежденность в правоте своих целей. И это не случайно, что о подвиге шехидов сегодня знают во всем мире. Низкий поклон и вечная память всем тем, кто ушел в мир иной с высоко поднятой головой, возвеличив не только себя, но и свой народ.

Minval.az