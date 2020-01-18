Экс-президент Армении Левон Тер-Петросян перед выборами 2008 года заключал с американцами договоренности по Карабаху. Это стало известно из документов американского посольства в Армении, опубликованных Wikileaks, выдержки из которых опубликованы на сайте News.am.

Как утверждают авторы материала, в письме временного поверенного в делах посольства США в Армении Рудольфа Перины, датированном 12 октября 2007 года и озаглавленном «Л. Тер-Петросян представил предложения относительно карабахского вопроса», изложены следующие «факты и соображения»:

Тер-Петросян пригласил к себе Перину, поделился с ним своей точкой зрения по карабахскому вопросу и попросил передать эту информацию заместителю помощника госсекретаря США Мэтью Брайзе. Просил он и о личной встрече с Брайзой.

Экс-президент Армении хотел получить в итоге один официальный документ, который подытожил бы результаты в переговорном процессе по Карабаху, зафиксированные во время правления Кочаряна.

При этом Тер-Петросян просил американцев сохранить в секрете, что идея принадлежит ему. Он предлагал, чтобы США выдвинули эту идею от своего имени и предложили ее Минской группе ОБСЕ по карабахскому урегулированию.

Он предлагал, чтобы сопредседатели Минской группы представили план урегулирования конфликта, в котором были бы обобщены все обстоятельства, согласованные до настоящего времени. Само наличие подобного документа, объяснял он, означало бы фиксацию и предание гласности результатов переговоров, достигнутых при Кочаряне, второй президентский срок которого в это время подходил к концу.

Тер-Петросян заявлял, что принятие такого документа дало бы возможность другим президентам продолжить с этого пункта и не начинать всё с нуля.

Комментируя предложения Левона Тер-Петросяна, Перина подмечает в них политическую мотивацию. По его словам, Тер-Петросян желал использовать факт того, что вопрос карабахского урегулирования обсужден с США, для предвыборной агитации. Это могло бы придать вес фигуре Тер-Петросяна в сравнении с Сержем Саргсяном.

В случае же прихода к власти, путем ли выборов или нет, Тер-Петросян надеется при помощи этого документа показать, что и Кочарян вел переговоры вокруг проигрышного документа, продолжает представитель США. Это даст ему также возможность как президенту пойти на компромиссы в переговорах с Азербайджаном, предположил Перина.

Minval.az