Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов поздравил Михаила Мишустина с назначением на пост председателя правительства Российской Федерации.

В поздравлении говорится: «Уважаемый Михаил Владимирович, примите мои искренние поздравления по случаю Вашего назначения председателем правительства Российской Федерации. Вызывает особое удовлетворение высокий уровень азербайджано-российских отношений, основанных на прочных традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения. Убежден, что совместными усилиями мы обеспечим наращивание стратегического партнерства и расширение взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между нашими странами. Азербайджан рассчитывает на продолжение конструктивного диалога с Россией во всех областях на благо дружественных народов наших стран».

Премьер-министр Азербайджана пожелал Михаилу Мишустину крепкого здоровья, благополучия и успехов в ответственной деятельности.

Minval.az