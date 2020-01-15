В ноябре 2019 года павильон Азербайджана на ВДНХ был торжественно открыт после длительной реконструкции. Символичную красную ленточку на открытии разрезала первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева. В новом 2020 году павильон открыл свои двери уже для всех гостей выставки. Кто стал первыми гостями павильона, узнал портал «Москва-Баку».

И желающих как оказалось очень много. Павильон работает всего несколько дней, и по словам работников в день его уже посещает около двух тысяч человек. Некоторые знают об Азербайджане только из школьных учебников и посещение павильона прекрасная возможность познакомиться с соседней страной поближе.

«Уже по первой экспозиции я узнал много нового для себя об Азербайджане. Это просто интересно и расширяет кругозор. Возникает желание посетить Азербайджан» — рассказали молодые люди.

Желание посетить Азербайджан возникает у каждого кто знакомится с его культурой. История страны, традиции, её культурное богатство — все это отображено в залах и на стендах павильона. И каждый гость открывает для себя Азербайджан здесь по- новому.

«Это просто восторг и красота! Очень шикарно. Я была в Баку. но очень давно. Люблю их природу, в горах была. Есть знакомые ребята у нас азербайджанцы. поэтому интересно культуру и искусство их посмотреть. Красиво одежда национальная представлена и как полотно изготавливали раньше»- поделились впечатлениями гости павильона.

«Как будто побыла в Азербайджане. Очень красиво представлено убранство дома. Ручная кропотливая работа, вот какие мастера раньше были», — говорят посетители.

Кто-то из гостей павильона восхищался талантами древних азербайджанских мастеров, а кто-то не мог оторвать взор от орнаментов, которые отреставрировали в павильоне уже мастера нашего времени. Внутренне и наружное убранство павильона выдержано в лучших традициях Азербайджана.

«Очень красивое сочетание синего с мятным, национальные краски. Я была здесь когда были еще торговые ряды, сейчас подумала надо посмотреть как все здесь сделали сейчас. Мы в Баку были в этом году. Экспозиции здесь интересные, особенно нравятся платки»- рассказала посетительница павильона.

Не могли пройти мимо павильона и сами азербайджанцы как живущие в Москве, так и те, кто давно живет в других городах и странах.

«Я живу в Краснодаре, но все равно интересна культура Родины своей. Многие вещи знакомы, а некоторые впервые узнал»- говорит молодой человек.

«Старый Баку многонациональный город, это одна большая семья. И здесь в павильоне такая же аура — добрая. Ощущается бакинское искусство здесь. Уверенна что здесь всегда будет много посетителей и все с улыбками. Я сама из Баку, но в 1995 году уехали в Израиль. Дети культуру Азербайджана не знают, но мы стараемся показывать, потому что это очень красиво. Сегодня побывав в павильоне ощущение что побывали в Баку. Как только заходим и видим гроздья винограда, сразу улыбка на лице, потому что видим что-то свое, родное»- говорит гостья павильона.

Павильон Азербайджана будет открыт каждый день с 10 до 18 часов. В феврале для общего доступа в павильоне откроют оранжерею и торговый зал где будет представлена продукция азербайджанских производителей. Вина, сладости, чай можно будет не только продегустировать, но и приобрести.

Minval.az