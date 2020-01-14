МВД Грузии сообщает о произошедшем во вторник инциденте с захватом в заложники пограничника на одном из участков грузино-азербайджанской границы.

Мужчина, угрожая огнестрельным оружием и использованием ручной гранаты, попытался заставить грузинского пограничника дойти с ним до одного из несогласованных с Азербайджаном участков государственной границы, сообщает ведомство.

По данным МВД, преступник во время инцидента осуществил несколько выстрелов из огнестрельного оружия.

Согласно сообщению, сотрудникам пограничной полиции удалось разоружить и задержать мужчину, который оказался гражданином Грузии.

Мужчина задержан по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и взятии в заложники.

МВД в связи с инцидентом выражает благодарность азербайджанским коллегам за эффективное сотрудничество.

Другие детали произошедшего ведомство не уточняет.

Minval.az