Форвард сборной Азербайджана прокомментировал разрыв контракта с московским «Динамо». Ранее стало известно, что футболист покинул клуб.

«Мой уход из «Динамо» дает мне шанс заново проявить себя. Уход из «Динамо» прошел совершенно нормально. Я всех поблагодарил за работу и спокойно ушел.

Можно ли назвать переход в «Динамо» ошибкой? Нет, конечно. Кто бы ни согласился перейти в «Динамо», когда поступило такое предложение? У меня были амбиции, но в «Динамо» все пошло не так, как я хотел.

Согласен ли, что не получил должного шанса в «Динамо»? Немного. Можно сказать, он был, а можно и по-другому сказать. C начала дали шанс, а потом совсем перестали, и все.

Какие планы на вторую часть сезона? Пока не могу ответить на этот вопрос. Я пока не знаю, что буду делать», — приводит слова Шейдаева «Азериспорт».

Minval.az