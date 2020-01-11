Германский клуб «Pröyssen Munster» расстался с азербайджанским футболистом Руфатом Дадашовым.

Как сообщает Report, об этом рассказал директор клуба Мальте Метселдер. Он указал причины недовольства 29-летним нападающим: «Нам нужны игроки, на 100% преданные команде. К сожалению, Руфат больше не хочет быть частью команды и ставит превыше собственные амбиции. Он неоднократно говорил нам, что не хочет носить форму нашего клуба».

Дадашов продолжит свою карьеру в «Phoenix Rising» во второй лиге США. Клубы договорились не разглашать условия трансфера.

Minval.az