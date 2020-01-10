Азербайджанский вингер Ниджат Гурбанов рассказал изданию «Азериспорт», что остается в рядах грузинского футбольного клуба «Самтредиа», с которым он на днях подписал новый контракт.

«В течение десяти дней шли переговоры. Часто общался со спортивным директором команды и главным тренером. Они хотели подписать со мной новый контракт. Если честно, я и сам хотел туда вернуться. У нас отличный коллектив, отличная команда. Увидел к себе хорошее отношение. Поэтому попытался остаться. Были некоторые детали, особенно это касается зарплаты. Пришли к общему знаменателю. Подпишу однолетний контракт с клубом. Постараюсь показать себя в высшей лиге чемпионата Грузии», — сказал Гурбанов.

Minval.az