В городе Бишкек, в южной части столицы будет построен Парк дружбы Кыргызстана и Азербайджана. Договоренность об этом была достигнута по итогам переговоров глав двух государств на полях Тюркского саммита в Чолпон-Ата в 2018 году и в Баку в 2019 году.

Об этом сказал президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков на церемонии закладки капсулы под строительство Парка дружбы Кыргызстана и Азербайджана.

Кроме того, азербайджанская сторона намерена построить среднюю школу в жилмассиве «Кок-Джар» в Бишкеке.

Глава государства отметил, что эти мероприятия реализуются в рамках ранее достигнутых договоренностей и являются свидетельством высокого уровня дружбы и сотрудничества стран.

«Кыргызстан придает важное значение развитию дружественных отношений с Азербайджаном, которые прошли испытание временем», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков. Он поблагодарил азербайджанскую сторону в лице президента Ильхама Алиева за содействие в строительстве парка и выразил уверенность в том, что он станет символом истинной дружбы двух народов.

Minval.az