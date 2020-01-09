Московский футбольный клуб «Динамо» объявил о расторжении контракта с нападающим команды Рамилем Шейдаевым. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

Форвард перешёл в стан бело-голубых перед началом нынешнего сезона. Он провёл за команду девять матчей и отметился одной результативной передачей.

Представители Шейдаева недовольны расторжением контракта с московским «Динамо».

Сторона 23-летнего форварда рассчитывала, что он еще полгода проведет в клубе. Не исключено, что будет подано заявление в Палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС), передает «Спорт-Экспресс».

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