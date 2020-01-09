Вновь назначенный генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась 9 января, официально приступил к работе.

«Девятого января с.г. Станислав Васильевич Зась, назначенный Советом коллективной безопасности ОДКБ на должность генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности, приступил к работе», — говорится в пресс-релизе организации.

«Вижу свою основную задачу в том, чтобы честно и добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности, руководствуясь исключительно интересами обеспечения коллективной безопасности, чтобы ОДКБ могла служить своим государствам – членам и их народам еще более эффективно», — приводит слова Зася пресс-служба ОДКБ.

Как ранее сообщалось, пост генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с 1 января 2020 года в порядке плановой ротации перешел к представителю Белоруссии Засю. В мае СМИД на заседании в Бишкеке предложил кандидатуру Зася, а в ноябре он был утвержден на высшем уровне.

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