Состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета АФФА.

Как сообщает АПА, на заседании были проведены обсуждения в связи с подозрительными моментами, отмеченными в нескольких играх клубов первого дивизиона «Нефтчи-2», МОИК и «Бина».

По итогам расследования, проведенного экспертами и функционирующей в составе АФФА специальной комиссией в связи с договорными играми, а также с учетом информации, поступившей в АФФА из УЕФА было установлено участие футболистов и других футбольных функционеров указанных клубов, в том числе и лиц, не занимающихся никакой деятельностью в футболе, в играх, результаты которых были фальсифицированы. С учетом отзыва комиссии и экспертов, информации и отчетов УЕФА нижеуказанным лицам запрещается заниматься любой деятельностью, связанной с футболом:

«Гарадаг Локбатан» (I Дивизион)

1. Мамедрзаев Турал – футболист

МОИК (I Дивизион)

1. Гасанов Орхан – футболист

2. Агакеримзаде Ямин – футболист

3. Ягубзаде Рауль – футболист

«Форза Нефтчи» (Футзал, I Лига)

1. Мамедов Эльмир – тренер

«Кешля»

1. Бабаев Мехман – тренер

2. Сафаров Асеф – официальное лицо клуба

В списке указаны последние клубы лиц, подвергшихся санкциям.

Эльмин Чобанов, Натиг Сахратов и Эмин Джафаргулиев не занимаются в данный момент активной футбольной деятельностью. Но с учетом того, что они могут работать в сфере футбола в дальнейшем, им запрещено заниматься любой деятельностью, связанной с футболом.

Правоохранительные органы продолжают соответствующее расследование по данному вопросу, поэтому возможно принятие новых решений Контрольно-дисциплинарным комитетом. Лица, в отношении которых введены санкции, могут обратиться в Апелляционный арбитражный суд.

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