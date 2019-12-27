Состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета АФФА.
Как сообщает АПА, на заседании были проведены обсуждения в связи с подозрительными моментами, отмеченными в нескольких играх клубов первого дивизиона «Нефтчи-2», МОИК и «Бина».
По итогам расследования, проведенного экспертами и функционирующей в составе АФФА специальной комиссией в связи с договорными играми, а также с учетом информации, поступившей в АФФА из УЕФА было установлено участие футболистов и других футбольных функционеров указанных клубов, в том числе и лиц, не занимающихся никакой деятельностью в футболе, в играх, результаты которых были фальсифицированы. С учетом отзыва комиссии и экспертов, информации и отчетов УЕФА нижеуказанным лицам запрещается заниматься любой деятельностью, связанной с футболом:
«Гарадаг Локбатан» (I Дивизион)
1. Мамедрзаев Турал – футболист
МОИК (I Дивизион)
1. Гасанов Орхан – футболист
2. Агакеримзаде Ямин – футболист
3. Ягубзаде Рауль – футболист
«Форза Нефтчи» (Футзал, I Лига)
1. Мамедов Эльмир – тренер
«Кешля»
1. Бабаев Мехман – тренер
2. Сафаров Асеф – официальное лицо клуба
В списке указаны последние клубы лиц, подвергшихся санкциям.
Эльмин Чобанов, Натиг Сахратов и Эмин Джафаргулиев не занимаются в данный момент активной футбольной деятельностью. Но с учетом того, что они могут работать в сфере футбола в дальнейшем, им запрещено заниматься любой деятельностью, связанной с футболом.
Правоохранительные органы продолжают соответствующее расследование по данному вопросу, поэтому возможно принятие новых решений Контрольно-дисциплинарным комитетом. Лица, в отношении которых введены санкции, могут обратиться в Апелляционный арбитражный суд.