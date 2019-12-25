Грузия должна предложить России не какие-то новые форматы переговоров, а прямой диалог, считает лидер грузинской оппозиционной партии «Демократическое движение», экс-спикер парламента Нино Бурджанадзе.

«Мы не новый «нормандский формат» должны предложить российскому руководству, а прямой диалог», — сказала Бурджанадзе в среду журналистам, комментируя заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что существующий формат международных женевских дискуссий по Закавказью не эффективен и необходимо искать новые форматы, подобные «нормандскому», созданному для урегулирования ситуации на востоке Украины.

По мнению Бурджанадзе, Россия не согласится на такого рода новый формат и это изначально мертвая идея, попытка показать, что якобы «что-то делаешь на международной арене».

«Если реально хочет президент или кто-то из этого руководства (Грузии) начать новый этап в грузино-российских отношениях, для этого нужно начать готовиться к прямому диалогу. Да, диалог не означает уступок, да, диалог не означает отказа от интересов своего государства. Не разговаривать, отказываться от диалога, придумывать какие-то форматы, которые заранее знаем, что будут отвергнуты Россией, это означает уступать и сохранять тот статус-кво, который устраивает Россию и ни в коем случае не Грузию», — сказала она (цитата по «Интерфаксу»).

При этом Бурджанадзе уверена, что сегодня необходимо сохранить все существующие форматы, включая женевский.

По ее словам, прямой диалог с Россией вовсе не означает, что Грузия при этом не должна иметь поддержки со стороны Запада.

Minval.az