Республиканцы в Палате представителей Конгресса США готовы заблокировать выделение дополнительных $350 млрд на нужды Пентагона, если администрация президента Дональда Трампа не ужесточит курс в отношении России, сообщает The Hill.

Как отмечает издание, администрация добивается одобрения дополнительного военного финансирования в рамках бюджетного законопроекта, который республиканцы рассчитывают провести через Конгресс после ноябрьских промежуточных выборов. Однако часть однопартийцев Трампа выступает против его последних решений по России и требует вернуть санкционное давление на Москву.

Ряд республиканцев недоволен договоренностями о поставках российского дизельного топлива в США, а также сообщениями об ограничениях на использование Украиной американских спутниковых систем. Некоторые законодатели настаивают, что Вашингтон должен восстановить санкции против России и снять ограничения, затрагивающие поддержку Киева.

Конгрессмен-республиканец Дон Бейкон предупредил, что без изменения курса администрации законодатели могут не поддержать и другие инициативы Трампа в период после выборов.

Министр обороны США Пит Хегсет, в свою очередь, добивается одобрения дополнительного финансирования Пентагона в размере не менее $350 млрд. Эти средства должны стать частью более масштабного плана по увеличению оборонного бюджета США до $1,5 трлн.