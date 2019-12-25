В Грузии автомобиль с пятью подростками сорвался с обрыва. В результате ДТП все пятеро погибли на месте, сообщает грузинское телевидение.

Авария произошла в регионе Аджария на юго-западе страны. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, после чего легковушка упала в пропасть с высоты более десяти метров.

— На данном этапе идёт процесс идентификации. Сейчас я точно могу сказать, что трое из них — школьники. Возраст остальных устанавливается, — рассказал министр образования Аджарии Майя Хаджишвили.

По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлёкшем гибель двух или более человек.

Minval.az