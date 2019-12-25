Сборная Азербайджана по футболу в марте следующего года проведет товарищеский матч против сборной Турции.

Как сообщает «Азериспорт», об этом сказал главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш.

Встреча состоится в рамках подготовки наших соседей к ЕВРО-2020 и пройдет 26 мая в Анталье.

Также Турция сыграет с Хорватией (1 июня) и Ирландией (4 июня).

Напомним, что сборная Турции проведет два матча в групповой стадии ЕВРО-2020 на Олимпийском стадионе в Баку против Уэльса (17 июня) и Швейцарии (21 июня).

Minval.az