Президент Беларуси Александр Лукашенко в шутку предложил России войти в состав его страны. Об этом он заявил в интервью главному редактору «Эха Москвы» Алексею Венедиктову.

Во время обсуждения вопроса формата союзного государства Лукашенко сказал: «Вы хотите общего президента — выборы. А совсем простой вариант, который будет воспринят и в России, и в Беларуси в плане единого государства — вы вступаете в состав Беларуси». По мнению Лукашенко, несправедливо говорить лишь о присоединении Беларуси к России.

«Что, россияне будут против? Нет. Белорусы тоже. Слушайте: «Россия входит в состав Беларуси». Почему вы нас приглашаете войти в состав России, а сами не рассматриваете такой вариант?», — заявил он, смеясь.

Это уже не первое подобное высказывание Лукашенко. В ходе встречи с представителями общественности и СМИ «Большой разговор с президентом» в марте 2019 года президент сообщил о слухах по поводу включения Беларуси в состав другой страны.

«Слушайте, вот нормальный вариант — давайте в состав Беларуси включим Россию», — заявил он. Тогда Лукашенко также отметил, что россияне были бы не против подобного решения.

Minval.az